Pred 178. okršaj večitih rivala, koji će Crvena zvezda i Partizan odigrati u nedelju od 17 časova na Marakani, šampion Srbije održao je redovnu Skupštinu.

Prisutnima se obratio generalni direktor Zvezde, Zvezdan Terzić, koji je otkrio mnoge stvari o poslovanju, rezultatima, radu, ali i planovima crveno-belih.

Obraćanje Zvezdana Terzića prenosimo u celosti:

- Poštovani članovi Skupštine,

dragi prijatelji,

Dozvolite mi pre svega da vas sve pozdravim i da poželim uspešan rad Skupštine naše Crvene zvezde.

Period iza nas bio je ispunjen značajnim sportskim, organizacionim i poslovnim aktivnostima, koje su dodatno učvrstile stabilnost i ugled Crvene zvezde.

U tom smislu, red je i obaveza da danas jasno predstavimo šta je realizovano od prethodno postavljenih ciljeva, ali i da definišemo prioritete i ambicije koje će obeležiti naredni period, u skladu sa veličinom, tradicijom i očekivanjima našeg kluba i njegove verne zvezdaške javnosti.

Temelji naše strategije su :

1 . Sportski rezultati

2 . Finansijska stabilnost

3 . Omladinska škola

4 . Infrastruktura

Podigli smo lestvicu očekivanja i navikli crveno-belu armiju na pobede, titule i stalne uspehe.

Domet Crvene zvezde više nije samo dominacija u okvirima domaćih takmičenja, lestvica je podignuta i naši navijači očekuju iskorak u Evropi. Ove godine smo prošli ligašku fazu Lige Evrope što je bio cilj. Pobeđivali smo klubove iz liga petice, klubove sa većim budžetima. Ostavili smo iza sebe klubove sa nezamislivo većim prihodima.

U skladu s tim, uvek želimo da svaka sledeća sezona bude bolja od prethodne.

1 . U tekućoj sezoni smo se plasirali u Ligu Evrope, gde smo osvojili rekordnih 14 bodova. Prošli smo ligašku fazu prvi put od kada je uveden takav sistem bodovanja u evropskim takmičenjima. Ušli smo u drugu polovinu sezone i cilj je jasan da osvojimo šestu uzastopnu duplu krunu i još jednom pokažemo da Crvena zvezda ne pripada samo vrhu, već da je vrh standard koji mi postavljamo.

Kada pogledamo prethodnu deceniju, moramo da budemo izuzetno zadovoljni rezultatima koje smo postigli.

Osvojili smo 9 šampionskih titula, a 8 uzastupnih, na dobrom smo putu i za našu 9. uzastupnu šampionsku titulu.

Postali smo redovni učesnici u evropskim takmičenjima, imamo ukupno 9 grupnih faza UEFA takmičenja - 4 Lige šampiona, 5 Lige Evrope. Uveren sam da ćemo se ove godine kroz kvalifikacije ili direktno izboriti i za 10. uzastopnu grupnu fazu UEFA takmičenja. Cilj nam je da to opet bude Liga šampiona, da se vratimo na mesto gde Zvezda pripada.

Uspeh Crvene zvezde je mnogo veći nego što se često vidi na prvi pogled. Moramo ga posmatrati kroz realnost srpskog fudbala i lige. Okruženje u kojem poslujemo je surovo. Naša liga se danas nalazi između 20. i 30. mesta na UEFA rang-listi, dok FIFA rang srpskog fudbala dodatno potvrđuje slab položaj. Srbija je između 30. i 40. mesta. To znači više prepreka u kvalifikacijama i gotovo nikakav prostor za grešku.

Liga nema stabilne izvore finansiranja, nema ozbiljno tržište TV prava i ne proizvodi kontinuitet jakih utakmica. Gorući problem je slab odziv publike koje je srce kluba, naročito za mečeve domaćeg šampionata. Zvezda generiše svega 1% prihoda od tzv. prihoda od dana utakmice. I pored svih tih poteškoća Zvezda je stabilan član 50 najboljih klubova Evrope.

Završen je zimski prelazni rok, zadovoljan sam postignutim. Nismo izvršili preveliku reorganizaciju igračkog kadra, dovedena su tri bitna igrača koja će nam pomoći u ostvarivanju ciljeva.

Predstoji nam letnji prelazni rok i ozbiljne pripreme. Svesni smo šta nam valja činiti, svesni smo kako evropski fudbal funkcioniše. Uradićemo sve što je potrebno da u narednu sezonu uđemo još bolji i organizovaniji i da ponovimo i nadmašimo do sada ostvarene rezultate.

Rekao sam prošle godine, ali hoću da ponovim, želimo da u ovoj i u naredne tri godine osvojimo četiri nove šampionske titule i prišijemo četvrtu zvezdicu na grb našeg kluba čime može da se pohvali mali broj klubova u Evropi.

Kada je reč o Evropi, želimo grupne faze Lige šampiona ili Lige Evrope svake godine, jer samo ućešće u UEFA takmičenju nam donosi velike prihode neophodne da Crvena zvezda raste kao klub.

2 . Govoreći o finansijama, 2025. godinu smo završili sa pozitivnim rezultatom – više od 10 miliona evra u plusu, a ukupni konsolidovani prihod iznosio je 102 miliona evra. Operativni direktor će detaljno govoriti o ovome u svom izlaganju.

U toku 2025. godine, smo ostvarili rekordan prihod od prodaje igrača i to u iznosu od 66 miliona evra, najviše zahvaljujući dve najveće prodaje u istoriji srpskog fudbala, prodaje igrača iz našeg omladinskog pogona.

Ukupno , u prethodnih 12 godina uzimajući u obzir i dva meseca ove godine ostvarili smo:

* 534 miliona evra prihoda

* Od toga, 437 miliona evra iz inostranstva (82% ukupnih prihoda)

Naše poslovanje je potpuno transparentno. Za ovih 12 godina:

* Imali smo samo jedno javno preduzeće kao sponzora – Telekom, sa 17 miliona evra

* Direktne donacije države iznosile su 19 miliona evra, tj. 1 .5 miliona evra godišnje – što je ukupno 4% prihoda

* Istovremeno, u budžet Republike Srbije do danas smo uplatili 66 miliona evra na ime poreza

Stvorili smo od Crvene zvezde finansijski samoodrživ sistem.

Dobri sportski rezultati su jedini garant velikih prihoda.

Dve najveće vrednosti našeg kluba danas su koeficijenti na UEFA ranking listi koji nam garantuju lakšu prohodnost do UEFA takmičenja i naši igrači čija tržišna vrednost danas premašuje 84 miliona evra. Treba imati u vidu i mnogo mladih igrača koji su već priključeni prvom timu a njihova evaluacija nije još uvek vrednovana na pravi način.

U ovoj godini očekujemo ukupan prihod od 75 do 91 milion evra, u zavisnosti koje evropsko takmičenje budemo igrali. Ovakva projekcija se zasniva na realnim osnovama i kapacitetu kluba da ostvaruje vrhunske finansijske rezultate, što smo jasno potvrdili i u prethodne dve godine.

I u svim narednim godinama očekujemo da obezbedimo prihod ne manji od 75 miliona evra uz kontinuiran rast i jačanje finansijske stabilnosti kluba.

Najveći udeo u strukturi našeg prihoda dolazi od UEFA bonusa i transfera igrača, preko 70% i taj trend će se nastaviti.

I u narednom periodu će najveći prihod našeg kluba biti ostvaren iz inostranstva, preko 85%.

I u narednom periodu ćemo biti odgovorna kompanija koja, osim što reprezentuje Srbiju na najvećoj evropskoj sceni, u našu zemlju unosi ogromna devizna sredstva, i dalje ćemo biti kompanija koja posluje odgovorno i na ime poreza u budžet Republike Srbije uplaćuje velike iznose novca.

3 .Kada je reč o Omladinskoj školi, postižemo velike uspehe iz godine u godinu.

Dominantni smo na svim nivoima.

Crvena zvezda je šampion Srbije u seniorskoj konkurenciji, ali i u juniorskoj, kadetskoj i omladinskoj konkurenciji.

Uspostavili smo apsolutnu dominaciju na svim nivoima.

Broj reprezentativaca koje imamo u mlađim selekcijama jasno pokazuje koliko dominiramo.

Broj igrača koji su priključeni prvom timu a ponikli su u našoj Omladinskoj školi je nikad veći nego ove godine.

Kompletno smo obnovili infrastrukturu za Omladinsku školu i završili kompletno nov centar naše omladinske selekcije.

Oformili smo B tim i elitnu grupu gde naših dvadesetak najtalentovanijih dečaka treniraju i žive pod posebnim režimom.

Cilj naše Omladinske škole je produkcija i afirmacija mladih igrača uz dalje povećanje prihoda od njihovih transfera.

Dugogodišnja velika ulaganja u našu Omladinsku školu, a to je preko 5 miliona evra godišnje, tek sada počinju da daju prave rezultate, a tek će se videti.

Zbog svega ovoga želimo što više prostora u prvom timu za naše mlade igrače iz Omladinske škole.

4 . U prethodnih nepunih 12 godina smo investirali ukupno 13 miliona evra u infrastrukturu.

Kompletno je obnovljena stadionska infrastruktura, kao i infrastruktura celokupnog trening centra prvog tima i Omladinske škole.

Izgrađena je nova moderna zgrada za trening prvog tima i Mediko blok, a uz to su naši prvotimci dobili i dva nova terena.

Prošlog leta smo završili dva najmodernija terena za našu Omladinsku školu sa pratećim sadržajima a ovog leta gradimo i treći teren.

I ono što je jako važno da se naglasi, sve ove radove na infrastrukturi smo finansirali iz našeg tekućeg poslovanja bez dodatnog zaduživanja.

Započeli smo i proces pripreme plana detaljne regulacije za lokaciju kluba. Sledeća faza nakon rešenja urbanističkog pitanja lokacije je rešenje imovinskog prava na zemljištu, u čemu očekujemo podršku nadležnih institucija, kako bismo u naredne dve godine stvorili osnov za strateške projekte – novi stadion i novi trening centar.

Na kraju, želim da se zahvalim svim našim zaposlenima, a posebno svojim najbližim saradnicima, na izuzetnoj posvećenosti i iskrenoj podršci tokom svih ovih godina. Zajedničkim radom, odgovornošću i verom u iste ciljeve, uspeli smo da očuvamo stabilnost i snagu našeg kluba.

Čvrsto verujem da će Crvena zvezda nastaviti putem uspeha, da će nastaviti da pobeđuje, osvaja nove trofeje i da će iz godine u godinu dodatno jačati svoju poziciju, kako na sportskom, tako i na organizacionom i poslovnom planu, u skladu sa svojom tradicijom, veličinom i očekivanjima naše verne zvezdaške javnosti.

Još jednom, veliko hvala - rekao je Terzić.

