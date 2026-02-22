Slušaj vest

Vezista Real Madrida Dani Sebaljos je doživeo novu povredu.

Alvaro Arbeloa u subotu je pružio šansu Sebaljosu, ali je ovaj nije iskoristio na najbolji način.

On je u finišu meča "kumovao" drugom golu Osasune, dao je loš povratni pas za Asensija, u nastavku akcije Moro je proigrao Raula Garsiju, koji je postavio konačnih 2:1.

Nakon meča, Sebaljos je na Instagramu podelio fotografiju uz poruku "preuzimam odgovornost za poraz", a dan kasnije stiže loša vest.

Sebaljos je doživeo povredu lista, iako je na teren ušao tek u 82. minutu umesto Arde Gulera.

Iako Real Madrid nije precizirao rok oporavka, pouzdani izvori javljaju da će propustiti sedam nedelja. To znači da će se vratiti na teren tek u drugoj polovini aprila, te će propustiti veliki broj mečeva, među kojima revanš sa Benfikom, potencijalne utakmice u osmini i četvrtfinalu Lige šampiona.

No, Sebaljos se baš i nije naigrao ove sezone, pošto su ispred njega i Čuameni, Kamavinga, Valverde i Arda Guler...

Kurir Sport / Sportske.net

