Fudbalski klub Torino imenovao je danas Roberta D'Aversu za trenera prvog tima.

D'Averso je na toj poziciji zamenio Marka Baronija, koji je danas dobio otkaz.

Prethodni klub u kom je D'Averso radio kao trener bio je Empoli, koji je napustio u junu prošle godine, dok je ranije u karijeri vodio i ekipe Lečea, Sampdorije, Parme i Virtus Lančana.

Torino, za koji nastupa i srpski vezista Ivan Ilić, je upisao samo jednu pobedu u poslednjih osam utakmica u italijanskoj Seriji A, u kojoj zauzima 15. mesto sa 27 bodova.