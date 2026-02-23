Torino, za koji nastupa i srpski vezista Ivan Ilić, je upisao samo jednu pobedu u poslednjih osam utakmica
"BIKOVI" DOBILI NOVOG TRENERA: Roberto D'Aversa preuzeo Torino
Fudbalski klub Torino imenovao je danas Roberta D'Aversu za trenera prvog tima.
D'Averso je na toj poziciji zamenio Marka Baronija, koji je danas dobio otkaz.
Prethodni klub u kom je D'Averso radio kao trener bio je Empoli, koji je napustio u junu prošle godine, dok je ranije u karijeri vodio i ekipe Lečea, Sampdorije, Parme i Virtus Lančana.
Torino, za koji nastupa i srpski vezista Ivan Ilić, je upisao samo jednu pobedu u poslednjih osam utakmica u italijanskoj Seriji A, u kojoj zauzima 15. mesto sa 27 bodova.
