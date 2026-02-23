Slušaj vest

Fudbalski klub Torino imenovao je danas Roberta D'Aversu za trenera prvog tima.

D'Averso je na toj poziciji zamenio Marka Baronija, koji je danas dobio otkaz.

Serija A 2025/26 Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia, Marco Alpozzi / Zuma Press / Profimedia

 Prethodni klub u kom je D'Averso radio kao trener bio je Empoli, koji je napustio u junu prošle godine, dok je ranije u karijeri vodio i ekipe Lečea, Sampdorije, Parme i Virtus Lančana.

Torino, za koji nastupa i srpski vezista Ivan Ilić, je upisao samo jednu pobedu u poslednjih osam utakmica u italijanskoj Seriji A, u kojoj zauzima 15. mesto sa 27 bodova.

