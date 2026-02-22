Slušaj vest

Crvena zvezda i Partizan u nedelju od 17 časova na Marakani igraju 178. večiti derbi, a neposredno uoči ove utakmice došlo je do žestoke tuče navijača oba kluba.

Tuča se dogodila na Petlovom brdu, a navijači su se sukobili u jednom kafiću, ali se sukob proširio i na okolne ulice.

Policija je brzo reagovala, ali, nažalost, kako Telegraf prenosi, ima i povređenih.

Nadamo se da će atmosfera na samom stadionu biti bolja i da će sve proći bez incidenata. Za kraj, pogledajte kako je izgledala atmosfera na 177. večitom derbiju.

1/3 Vidi galeriju Atmosfera na 177. večitom derbiju Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot

Kurir Sport / Telegraf

