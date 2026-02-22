Tuča se dogodila na Petlovom brdu.
HAOS PRED VEČITI DERBI! Žestok okršaj navijača Zvezde i Partizana: IMA POVREĐENIH!
Crvena zvezda i Partizan u nedelju od 17 časova na Marakani igraju 178. večiti derbi, a neposredno uoči ove utakmice došlo je do žestoke tuče navijača oba kluba.
Tuča se dogodila na Petlovom brdu, a navijači su se sukobili u jednom kafiću, ali se sukob proširio i na okolne ulice.
Policija je brzo reagovala, ali, nažalost, kako Telegraf prenosi, ima i povređenih.
Nadamo se da će atmosfera na samom stadionu biti bolja i da će sve proći bez incidenata. Za kraj, pogledajte kako je izgledala atmosfera na 177. večitom derbiju.
Atmosfera na 177. večitom derbiju Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot
Kurir Sport / Telegraf
