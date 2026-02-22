Slušaj vest

Fudbaleri Đenove pobedili su danas na svom terenu ekipu Torina sa 3:0, u utakmici 26. kola italijanske Serije A.

Strelci za pobednički tim bili su Bruk Norton-Kafi u 21, Kaleb Ekuban u 40. i Žunior Mesias u 83. minutu.

Đenova je upisala šestu pobedu od početka šampionata i sada je 14. na tabeli sa 27 bodova, koliko ima i Torino na poziciji ispod.

U narednom kolu, Đenova će gostovati Interu, dok će Torino dočekati Lacio.

