Fudbaleri Đenove sa 3:0 savladali su Torino.
SERIJA A
ĐENOVA SRUŠILA TORINO: Tri gola domaćina za tri boda!
Fudbaleri Đenove pobedili su danas na svom terenu ekipu Torina sa 3:0, u utakmici 26. kola italijanske Serije A.
Strelci za pobednički tim bili su Bruk Norton-Kafi u 21, Kaleb Ekuban u 40. i Žunior Mesias u 83. minutu.
Đenova je upisala šestu pobedu od početka šampionata i sada je 14. na tabeli sa 27 bodova, koliko ima i Torino na poziciji ispod.
Detalji sa meča Đenova - Torino Foto: Tano Pecoraro / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia
U narednom kolu, Đenova će gostovati Interu, dok će Torino dočekati Lacio.
Kurir sport / Beta
