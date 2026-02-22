Slušaj vest

Fudbaleri Đenove pobedili su danas na svom terenu ekipu Torina sa 3:0, u utakmici 26. kola italijanske Serije A.

Strelci za pobednički tim bili su Bruk Norton-Kafi u 21, Kaleb Ekuban u 40. i Žunior Mesias u 83. minutu.

Đenova je upisala šestu pobedu od početka šampionata i sada je 14. na tabeli sa 27 bodova, koliko ima i Torino na poziciji ispod.

Detalji sa meča Đenova - Torino Foto: Tano Pecoraro / Zuma Press / Profimedia, LaPresse / ddp USA / Profimedia

U narednom kolu, Đenova će gostovati Interu, dok će Torino dočekati Lacio.

Kurir sport / Beta

Ne propustiteFudbalMIROVALE MREŽE: Kaljari i Lacio odigrali bez golova
profimedia-1054233245.jpg
FudbalNEROAZURI NEZADRŽIVO GRABE KA TITULI: Fudbaleri Intera pobedili Leče za 10 bodova prednosti na čelu Serije A
profimedia-1066113550.jpg
Fudbal"STAROJ DAMI" PRESELO KOD KUĆE: Juventus na svom terenu poraženi od Koma
Juventus - Komo
FudbalSASUOLO BEZ MATIĆA DO LAKOG TRIJUMFA: Domeniko Berardi izrešetao Veronu
Sasuolo

 BONUS VIDEO:

PSŽ, navijači, Liga šampiona, bakljada Izvor: Kurir sport