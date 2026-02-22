Najvatrenije pristalice Partizana krenule ka stadionu Crvene zvezde
JUG ĆE BITI DUPKE PUN! GROBARI STIGLI NA MARAKANU: Pogledajte korteo navijača Partizana pred večiti derbi
Navijači Partizana u velikom broju su stigli na stadion "Rajko Mitić", gde se od 17 časova igra večiti derbi.
"Grobari" su dva sata pred utakmicu u korteo prošlo preko autokomande do južne strane stadiona Crvene zvezde.
Prethodno su se najvatrenije pristalice crno-bele boje okupile na platou kod stadiona Partizana, odakle su u korteu krenuli ka "Marakani".
Sudeći po brojnosti, nema dileme da će južna tribina biti dupke puna.
Utakmica 24. kola Super lige Srbije, ujedno i 178. večiti derbi, igra se od 17 časova.
Uoči ove utakmice Crvena zvezda je prva sa 54 boda, dok Partizan ima bod manje.
