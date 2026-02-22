Snimak tuče navijača Crvene zvezde i Partizana pojavio se na društvenim mrežama.
POJAVIO SE SNIMAK ŽESTOKOG OKRŠAJA DELIJA I GROBARA: Sevale motke i štangle, nije se znalo ko koga udara! (VIDEO)
Crvena zvezda i Partizan u nedelju od 17 časova na Marakani igraju 178. večiti derbi, a neposredno uoči ove utakmice došlo je do žestoke tuče navijača oba kluba.
Tuča se dogodila na Petlovom brdu, a navijači su se sukobili u jednom kafiću, ali se sukob proširio i na okolne ulice.
Policija je brzo reagovala, ali povređenih je bilo, a sada se pojavio i snimak incidenta.
Huligani su se tukli motkama i štanglama, a čitava situacija uopšte nije izgledala naivno. Pogledajte i sami...
