Tuča se dogodila na Petlovom brdu, a navijači su se sukobili u jednom kafiću, ali se sukob proširio i na okolne ulice.

Policija je brzo reagovala, ali povređenih je bilo, a sada se pojavio i snimak incidenta.

1/4 Vidi galeriju Tuča Delija i Grobara pred 178. večiti derbi Foto: Printscreen / Instagram / hooliganscz_official

Huligani su se tukli motkama i štanglama, a čitava situacija uopšte nije izgledala naivno. Pogledajte i sami...

BONUS VIDEO: