Kostov pogađa za 1:0.
POGLEDAJTE KAKO JE ZVEZDA POVELA PROTIV PARTIZANA U POSLEDNJIM SEKUNDAMA PRVOG POLUVREMENA! Katai izveo majstoriju, a onda je Kostov glavom matirao Miloševića!
U toku je 178. večiti derbi, a fudbaleri Crvene zvezde na poluvreme idu sa jednim golom prednosti.
Zvezda je do vođstva došla u samom finišu prvog poluvremena, kada je u četvrtom minutu nadoknade mladi Vasilije Kostov glavom matirao Marka Miloševića.
Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Nakon prekida, lopta ponovo dolazi do Kataija koji sa levog boka centrira za Kostova, a mladi igrač crveno-belih glavom plasira loptu u mrežu.
Pogledajte gol Kostova za vođstvo Zvezde:
