Slušaj vest

U toku je 178. večiti derbi, a fudbaleri Crvene zvezde na poluvreme idu sa jednim golom prednosti.

Zvezda je do vođstva došla u samom finišu prvog poluvremena, kada je u četvrtom minutu nadoknade mladi Vasilije Kostov glavom matirao Marka Miloševića.

Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nakon prekida, lopta ponovo dolazi do Kataija koji sa levog boka centrira za Kostova, a mladi igrač crveno-belih glavom plasira loptu u mrežu.

Pogledajte gol Kostova za vođstvo Zvezde:

Ne propustiteFudbalTOTALNI HAOS U NOVOM SADU: Žestoka tuča delija i grobara! Policija jurila huligane! Jezive scene
Delije, Grobari, tuča, navijači
FudbalJUG ĆE BITI DUPKE PUN! GROBARI STIGLI NA MARAKANU: Pogledajte korteo navijača Partizana pred večiti derbi
Grobari, večiti derbi, navijači
FudbalPOJAVIO SE SNIMAK ŽESTOKOG OKRŠAJA DELIJA I GROBARA: Sevale motke i štangle, nije se znalo ko koga udara! (VIDEO)
Tuča.jpg
FudbalZVEZDA - PARTIZAN: Večiti izlaze na teren i nastavljaju bitku za TITULU! Stojaković iznenadio, nema standardnog prvotimca! Stanković sa proverenim snagama!
178. večiti derbi, Crvena zvezda, Partizan, Delije, Grobari

Policijska brigada sprovodi navijače Partizana na derbi Izvor: MONDO/Dušan Ninković