TOTALNI HAOS U NOVOM SADU: Žestoka tuča delija i grobara! Policija jurila huligane! Jezive scene
Na dan 178. prvenstvenog večitog derbija na više mesta je došlo do tuče pristalica Crvene zvezde i Partizana.
Jedno od mesta sukoba bilo je i naselje Klisa u Novom Sadu.
Tuča delija i grobara Foto: Printskrin, Printscreen / Instagram / hooliganscz_official
Na Instagram stranici 192.rs osvanuo je snimak dela tuče. Pretpostavka je da se kolona automobila uputila ka Beogradu i da je došlo do obračuna navijača dva kluba.
Na snimku se vidi i kako huligani beže pred policijom koja je stigla da razdvoji delije i grobare.
Prethodno je viđena i tuča u beogradskom naselju Petlovo brdo.
