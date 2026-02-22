Slušaj vest

Na dan 178. prvenstvenog večitog derbija na više mesta je došlo do tuče pristalica Crvene zvezde i Partizana.

Jedno od mesta sukoba bilo je i naselje Klisa u Novom Sadu.

1/6 Vidi galeriju Tuča delija i grobara Foto: Printskrin, Printscreen / Instagram / hooliganscz_official

Na Instagram stranici 192.rs osvanuo je snimak dela tuče. Pretpostavka je da se kolona automobila uputila ka Beogradu i da je došlo do obračuna navijača dva kluba.

Na snimku se vidi i kako huligani beže pred policijom koja je stigla da razdvoji delije i grobare.

Prethodno je viđena i tuča u beogradskom naselju Petlovo brdo.