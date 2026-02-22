Sjajan gol je postigao napadač Crvene zvezde.
MARKO ARNAUTOVIĆ PROJEKTILOM BACIO CRNO-BELE U "NOKDAUN"! Pogledajte kako je Zvezda duplirala prednost protiv Partizana! VIDEO
Marko Arnautović je duplirao prednost crveno-belih na 178. večitom derbiju.
Sjajan gol je postigao napadač crveno-belih za radost svojih navijača.
Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Igrao se 56. minut kada je lopta došla do iskusnog golgetera, koji se lepo namestio na ivici kaznenog prostora i sjajnim udarcem matirao Marka Miloševića.
Pogledajte gol Marka Arnautovića:
