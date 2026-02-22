Slušaj vest

Marko Arnautović je duplirao prednost crveno-belih na 178. večitom derbiju.

Sjajan gol je postigao napadač crveno-belih za radost svojih navijača. 

Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Igrao se 56. minut kada je lopta došla do iskusnog golgetera, koji se lepo namestio na ivici kaznenog prostora i sjajnim udarcem matirao Marka Miloševića.

Pogledajte gol Marka Arnautovića:

Policijska brigada sprovodi navijače Partizana na derbi Izvor: MONDO/Dušan Ninković