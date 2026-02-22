Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas na svom stadionu Partizan rezultatom 3:0 u 178. večitom derbiju

Nakon meča, utiske je sumirao trener Crvene zvezde Dejan Stanković:

- Čestike momcima. Pričali smo o tim rotacijama, o tom ritmu četvrtak-nedelja-četvrtak. Mnogo je bitna Evropa, bitno je i prvenstvo. Momci su prihvatili taj pritisak. Meč je počeo onako kako sam očekivao, konfuzno, bila nam je vruća lopta u prvih 15 minuta. Bilo je nekoliko grešaka u početku, mogli su da nas kazne. Polako smo se oslobađali njihovog prituiska, i tog pritiska večitog derbija. Na poluvremu smo popravili par stvari i mislim da je drugo poluvreme bilo fenomenalno. Moramo raditi na završnici, bilo je dosta šansi, nekad nećeš imati toliko prilika. Možda ćeš nekad imati samo tu jednu šansu koju ćeš morati da iskoristiš. Hvala navijačima, bilo mi je dosta emotivno, ako sam nešto pogređšio ispred severa nek mi ne zamere. 

Strelci za Crvenu zvezdu bili su Kostov, Arnautović i Katai...

- O Saletu neću da pričam, Marko zaslužuje jer je posvećen, a mali Kole nastavlja da se potvrđuje. Još može da naperduje, šta da tražim više kada su dali tri gola?Mnogo teškog posla iza njih je odradila "konjica" da bi oni došli u situaciju da postižu golove.

Emotivno je Dejan Stanković pričao i o Siniši Mihajloviću.

- Stavio sam majicu na moje mesto. Siniši je bio rođendan. Dosta emocija. Prisećanje na Mihu je nešto specijalno. Duh Siniše Mihajlovića će uvek biti iznad Marakane - rekao je Deki.

