- Čestike momcima. Pričali smo o tim rotacijama, o tom ritmu četvrtak-nedelja-četvrtak. Mnogo je bitna Evropa, bitno je i prvenstvo. Momci su prihvatili taj pritisak. Meč je počeo onako kako sam očekivao, konfuzno, bila nam je vruća lopta u prvih 15 minuta. Bilo je nekoliko grešaka u početku, mogli su da nas kazne. Polako smo se oslobađali njihovog prituiska, i tog pritiska večitog derbija. Na poluvremu smo popravili par stvari i mislim da je drugo poluvreme bilo fenomenalno. Moramo raditi na završnici, bilo je dosta šansi, nekad nećeš imati toliko prilika. Možda ćeš nekad imati samo tu jednu šansu koju ćeš morati da iskoristiš. Hvala navijačima, bilo mi je dosta emotivno, ako sam nešto pogređšio ispred severa nek mi ne zamere.