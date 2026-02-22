Trener crno-belih sumirao utiske posle poraza od Crvene zvezde.
Fudbal
PRVE REČI NENADA STOJAKOVIĆA POSLE PORAZA OD ZVEZDE! Trener crno-belih otkrio razloge zbog kojih je njegov tim izgubio! Evo šta je presudilo u večitom derbiju!
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su danas na svom stadionu Partizan rezultatom 3:0 u 178. večitom derbiju.
Nakon meča, utiske je sumirao trener Partizana Nenad Stojaković:
- Prvo poluvreme jako dobro, do tog 48. minuta. Kontrola, sem u prekidu gde karakterno nismo odgovorili. Drugo poluvreme, izgubili smo važnog igrača. Iz tranzicije primamo gol. Penal, da se vratimo u život, ne uspemo da uradimo. Zvezda je uspela ono što mi nismo. Čestitam im - rekao je Stojaković nakon meča.
Imao je trener crno-belih i kratku poruku za Grobare.
- Hvala im na velikoj podršci - zaključio je Stojaković.
