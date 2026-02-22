"Pobede ti daju samopouzdanje. Taj pozitivan rezultat kad dođe kao što je bilo protiv Lila. "Miksali" smo igrače. Priprema utakmice je standardna, kao i sve ostale. Imali smo malo vremena za odmor, ali smo iskoristili da se odmorimo i pripremimo za Partizan. Nije presudna utakmica, ali jeste jako bitna", dodao je on.