Crvena zvezda - Partizan se sastaju u 178. večitom derbiju
178. VEČITI DERBI
SAKIĆ UOČI DERBIJA: Očekujemo pobedu, ovo je ključno...
Slušaj vest
Tuča delija i grobara Foto: Printskrin, Printscreen / Instagram / hooliganscz_official
Vidi galeriju
Uoči meča svoja očekivanja izneo je pomoćni trener crveno-belih Nenad Sakić.
"Raspoloženje je pozitivno posle utakmice protiv Lila koju smo odigrali izuzetno dobro. Očekujemo da pobedimo u derbiju. Mora da bude koncentracije, intenziteta", rekao je Sakić.
Zvezda je pre tri dana slavila u Lilu (1:0), u Ligi Evrope.
"Pobede ti daju samopouzdanje. Taj pozitivan rezultat kad dođe kao što je bilo protiv Lila. "Miksali" smo igrače. Priprema utakmice je standardna, kao i sve ostale. Imali smo malo vremena za odmor, ali smo iskoristili da se odmorimo i pripremimo za Partizan. Nije presudna utakmica, ali jeste jako bitna", dodao je on.
Reaguj
Komentariši