Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u nedelju od 17 časova odmeriće snage u 178. večitom derbiju.

Uoči meča svoja očekivanja izneo je pomoćni trener crveno-belih Nenad Sakić.

"Raspoloženje je pozitivno posle utakmice protiv Lila koju smo odigrali izuzetno dobro. Očekujemo da pobedimo u derbiju. Mora da bude koncentracije, intenziteta", rekao je Sakić.

Zvezda je pre tri dana slavila u Lilu (1:0), u Ligi Evrope.

"Pobede ti daju samopouzdanje. Taj pozitivan rezultat kad dođe kao što je bilo protiv Lila. "Miksali" smo igrače. Priprema utakmice je standardna, kao i sve ostale. Imali smo malo vremena za odmor, ali smo iskoristili da se odmorimo i pripremimo za Partizan. Nije presudna utakmica, ali jeste jako bitna", dodao je on.

