Oglasio se Nenad Stojaković trener Partizana pred 178. večiti derbi.
progovorio
STOJAKOVIĆ PRED DERBI! Igračima je teže, oni moraju da trče...Šta je pisac hteo da kaže?
Fudbaleri Crvene zvezde od 17.00 na stadionu Rajko Mitić dočekuju Partizan u 178. večitom derbiju.
Neposredno pred početak utakmice na Marakani trener Partizana Nenad Stojaković dao je kratku izjavu za "TV Arena sport":
Nenad Stojaković Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
- Pošto sam bio igrač, sada sam trener... Naravno da je njima teže. Moraju da trče, da rade, da plan pretvore u delo.
Šta je rekao igračima pred dolazak na stadion.
- Ne postoji sutra, juče, postoji samo danas.
O sastavu:
- Nema velikih nepoznanica. Izveli smo ono što je najbolje u ovom trenutku, što može da odgovori Crvenoj zvezdi. Da budemo konkurentni i da probamo da se nametnemo - podvukao je Stojaković.
