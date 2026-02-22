Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde od 17.00 na stadionu Rajko Mitić dočekuju Partizan u 178. večitom derbiju.

Neposredno pred početak utakmice na Marakani trener Partizana Nenad Stojaković dao je kratku izjavu za "TV Arena sport":

Nenad Stojaković Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- Pošto sam bio igrač, sada sam trener... Naravno da je njima teže. Moraju da trče, da rade, da plan pretvore u delo. 

Šta je rekao igračima pred dolazak na stadion.

- Ne postoji sutra, juče, postoji samo danas.

O sastavu:

- Nema velikih nepoznanica. Izveli smo ono što je najbolje u ovom trenutku, što može da odgovori Crvenoj zvezdi. Da budemo konkurentni i da probamo da se nametnemo - podvukao je Stojaković.

