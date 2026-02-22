Derbi uskoro počinje...
Fudbal
GOLMAN PARTIZANA JEDNIM POTEZOM "ZAPALIO" GROBARE PRED DERBI! Milošević potrčao ka jugu - nakon ovoga tribina je "proključala", pogledajte šta je uradio! VIDEO
Danas od 17 sati snage će odmeriti fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u 178. večitom derbiju.
Golman crno-belih Marko Milošević zagrejao je atmosferu i pre prvog sudijskog zvižduka na 178. večitom derbiju. Čuvar mreže Parnog valjka najpre je izašao na teren, a potom potrčao ka južnoj tribini kako bi dodatno "zapalio" Grobare.
Marko Milošević, golman Partizana Foto: Www.partizan.rs, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Uz sprint i nekoliko energičnih skokova na atletskoj stazi, jasno je stavio do znanja koliko mu znači predstojeći okršaj, motivišući i sebe i navijače pred duel koji uskoro počinje.
