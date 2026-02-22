Slušaj vest

Danas od 17 sati snage će odmeriti fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u 178. večitom derbiju.

Golman crno-belih Marko Milošević zagrejao je atmosferu i pre prvog sudijskog zvižduka na 178. večitom derbiju. Čuvar mreže Parnog valjka najpre je izašao na teren, a potom potrčao ka južnoj tribini kako bi dodatno "zapalio" Grobare.

Uz sprint i nekoliko energičnih skokova na atletskoj stazi, jasno je stavio do znanja koliko mu znači predstojeći okršaj, motivišući i sebe i navijače pred duel koji uskoro počinje.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Marko Milošević raspalio Grobare pred derbi: Sve proključalo kad je izašao na Marakanu Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

