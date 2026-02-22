Sjajan je i rado bi Milana Vukotića video u Crvenoj zvezdi.
iskrene reči
MILAN VUKOTIĆ U DRESU CRVENE ZVEZDE, SVE JE LEPO OBJASNIO - EVO I ZAŠTO! Oglasio se i bacio Delije u rebus!
Uoči 178. večitog okršaja Crvene zvezde i Partizana na stadionu Rajko Mitić, bivši štoper kluba sa Marakane bacio je Delije u rebus!
Naime, u studiju TV Arena sport, nekadašnji štoper Zvezde Slavoljub Đorđević, na pitanje kog igrača Partizana bi voleo u redovima Crvene zvezde, Žorđević je kao iz topa rekao: "Milan Vukotić"!
Milan Vukotić, pripreme Foto: Www.partizan.rs
- Vukotić! Jak na lopti, dobar šut. Napreduje i igra fenomenalno, bio je malo sebičan, ali sada igra sjajno i fenomenalan je - otkrio je Đorđević.
