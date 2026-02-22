Slušaj vest

Navijači Partizana uoči 178. večitog derbija u prvenstvu išarali su semafor na južnoj tribini stadiona "Rajko Mitić".

Tuča delija i grobara Foto: Printskrin, Printscreen / Instagram / hooliganscz_official

 "Grobari", koji su ispunili svoju tribinu, na vidnom mestu su ispisali uvredljive poruke upućene domaćem klubu.

Grobari uništili semafor na stadionu Crvene zvezde Izvor: Kurir

"S...j Zvezdo", napisano je na semaforu na južnoj tribini.

partizan-zvezda-derbi-440620.JPG
Marko Milošević
Delije, Grobari, tuča, navijači
Grobari, večiti derbi, navijači
Tuča.jpg
178. večiti derbi, Crvena zvezda, Partizan, Delije, Grobari

Atmosfera pred početak derbija Izvor: Kurir