Fudbal
GROBARI UNIŠTILI SEMAFOR NA STADIONU CRVENE ZVEZDE: Osvanula ružna parola na južnoj tribini
Navijači Partizana uoči 178. večitog derbija u prvenstvu išarali su semafor na južnoj tribini stadiona "Rajko Mitić".
Tuča delija i grobara Foto: Printskrin, Printscreen / Instagram / hooliganscz_official
"Grobari", koji su ispunili svoju tribinu, na vidnom mestu su ispisali uvredljive poruke upućene domaćem klubu.
"S...j Zvezdo", napisano je na semaforu na južnoj tribini.
