Slušaj vest

Počeo je 178. večiti derbi, najveća svetkovina srpskog fudbala.

Crvena zvezda je dočekala Partizan na stadionu u Humskoj, a tribine Marakane su krcate i čeka nas vrela atmosfera.

Tuča delija i grobara Foto: Printskrin, Printscreen / Instagram / hooliganscz_official

Delije i Grobari su zajedno odali počast tragično nastradalom navijaču crno-belih Zoranu Vujoviću, koji je život izgubio 21. februara 2008. godine.

Pogledajte ovaj lep i zajednički gest ljutih rivala.

Delije i Grobari zajedno skandiraju: "Vujović Zoran" Izvor: Kurir

Ne propustiteFudbalSVE JE SPREMNO ZA FUDBALSKI SPEKTAKL KOJI ČEKA CELA SRBIJA! Pogledajte atmosferu pred početak 178. večitog derbija!
partizan-zvezda-derbi-440620.JPG
FudbalMILAN VUKOTIĆ U DRESU CRVENE ZVEZDE, SVE JE LEPO OBJASNIO - EVO I ZAŠTO! Oglasio se i bacio Delije u rebus!
Milan Vukotić
FudbalGOLMAN PARTIZANA JEDNIM POTEZOM "ZAPALIO" GROBARE PRED DERBI! Milošević potrčao ka jugu - nakon ovoga tribina je "proključala", pogledajte šta je uradio! VIDEO
Marko Milošević
FudbalSTOJAKOVIĆ PRED DERBI! Igračima je teže, oni moraju da trče...Šta je pisac hteo da kaže?
Nenad Stojaković

BONUS VIDEO:

Atmosfera pred početak derbija Izvor: Kurir