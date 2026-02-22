Na 178. večitom derbiju, Delije i Grobari su zajedno skandirali ime Zorana Vujovića, tragično nastradalog navijača. Pogledajte video!
bravo
SLIKA KOJA JE OBIŠLA SVET! Delije i Grobari u glas: "Vujović Zoran"! (VIDEO)
Slušaj vest
Počeo je 178. večiti derbi, najveća svetkovina srpskog fudbala.
Crvena zvezda je dočekala Partizan na stadionu u Humskoj, a tribine Marakane su krcate i čeka nas vrela atmosfera.
Tuča delija i grobara Foto: Printskrin, Printscreen / Instagram / hooliganscz_official
Vidi galeriju
Delije i Grobari su zajedno odali počast tragično nastradalom navijaču crno-belih Zoranu Vujoviću, koji je život izgubio 21. februara 2008. godine.
Pogledajte ovaj lep i zajednički gest ljutih rivala.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši