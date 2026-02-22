Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana trenutno u Ljutice Bogdana igraju 178. večiti derbi.

Fudbaleri domaće ekipe pojavili su se na terenu u specijalnim majicama u čast legendarnog Siniše Mihajlovića.

Na prednjoj strani istaknut je Mihin lik, dok je uz portret, ćiriličnim slovima, ispisana snažna poruka – „U večnost“.

