Fudbal
DIRLJIV GEST ZVEZDINIH FUDBALERA PRED POČETAK MEČA! Crveno-beli izašli na teren u posebnim majicama!
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana trenutno u Ljutice Bogdana igraju 178. večiti derbi.
Fudbaleri domaće ekipe pojavili su se na terenu u specijalnim majicama u čast legendarnog Siniše Mihajlovića.
Na prednjoj strani istaknut je Mihin lik, dok je uz portret, ćiriličnim slovima, ispisana snažna poruka – „U večnost“.
Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
