Slušaj vest

U toku je 178. večiti derbi na stadionu Rajko Mitić.

Zvezda je dočekala Partizan, a već u petom minutu imali smo prvi prekid!

Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Grobari su zasuli teren sa stolicama i Vasilije Kostov nije imao mogućnost da izvede korner.

Pored stolica Grobari su ispalili i rakate, ali je na svu sreću Derbi brzo nastavljen.

Grobari izazvali haos i prekid na derbiju Izvor: Kurir

Ne propustiteFudbalSLIKA KOJA JE OBIŠLA SVET! Delije i Grobari u glas: "Vujović Zoran"! (VIDEO)
Grobari
FudbalGROBARI UNIŠTILI SEMAFOR NA STADIONU CRVENE ZVEZDE: Osvanula ružna parola na južnoj tribini
Večiti derbi, Grobari, semafor
FudbalSVE JE SPREMNO ZA FUDBALSKI SPEKTAKL KOJI ČEKA CELA SRBIJA! Pogledajte atmosferu pred početak 178. večitog derbija!
partizan-zvezda-derbi-440620.JPG
FudbalMILAN VUKOTIĆ U DRESU CRVENE ZVEZDE, SVE JE LEPO OBJASNIO - EVO I ZAŠTO! Oglasio se i bacio Delije u rebus!
Milan Vukotić

BONUS VIDEO:

Delije i Grobari zajedno skandiraju: "Vujović Zoran" Izvor: Kurir