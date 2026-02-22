Veliki haos na 178. večitom derbiju u režiji Grobara.
strašno
HAOS NA DERBIJU! Grobari divljali i prekinuli meč! Letele stolice i rakete sa južne tribine! (VIDEO)
U toku je 178. večiti derbi na stadionu Rajko Mitić.
Zvezda je dočekala Partizan, a već u petom minutu imali smo prvi prekid!
Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Grobari su zasuli teren sa stolicama i Vasilije Kostov nije imao mogućnost da izvede korner.
Pored stolica Grobari su ispalili i rakate, ali je na svu sreću Derbi brzo nastavljen.
