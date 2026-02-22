Slušaj vest

Navijači Crvene zvezde okačili su iznad južne tribine transparent kojim su prozvale pristalice Partizana.

Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Sa krova stadiona "Rajko Mitić" tokom 178. večitog derbija spušten je transparent na kojem je pisalo:

"Svaki pravi Grobar Tuđmana Franju slavi".

Delije parolom prozvale grobare Izvor: Kurir

Crveno-beli su time aludirali na priče da je Franjo Tuđman učestvovao u osnivanju Partizana. Istorijske činjenice, međutim to ne potvrđuju, ali je Tuđman po funkciji 1958. godine postao predsednik JSD Partizan.

Grobari su posle nekoliko minuta uklonili sporni transparent.

178. večiti derbi, Delije, Grobari
178. večiti derbi, Delije, Grobari Foto: Kurir Sport

178. večiti derbi, Crvena zvezda, Partizan, Delije, Grobari

Grobari pale zastavu koju su in Delije ostavile na Jugu Izvor: MONDO