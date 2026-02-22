Sa krova stadiona "Rajko Mitić" tokom 178. večitog derbija spušten je transparent na kojem je pisalo:

Crveno-beli su time aludirali na priče da je Franjo Tuđman učestvovao u osnivanju Partizana. Istorijske činjenice, međutim to ne potvrđuju, ali je Tuđman po funkciji 1958. godine postao predsednik JSD Partizan.