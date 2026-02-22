Sa krova stadiona "Rajko Mitić" tokom 178. večitog derbija spušten je transparent
Fudbal
DELIJE PROZVALE GROBARE POMINJANJEM FRANJE TUĐMANA: Navijači Crvene zvezde okačili transparent iznad južne tribine
Slušaj vest
Navijači Crvene zvezde okačili su iznad južne tribine transparent kojim su prozvale pristalice Partizana.
Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Sa krova stadiona "Rajko Mitić" tokom 178. večitog derbija spušten je transparent na kojem je pisalo:
"Svaki pravi Grobar Tuđmana Franju slavi".
Crveno-beli su time aludirali na priče da je Franjo Tuđman učestvovao u osnivanju Partizana. Istorijske činjenice, međutim to ne potvrđuju, ali je Tuđman po funkciji 1958. godine postao predsednik JSD Partizan.
Grobari su posle nekoliko minuta uklonili sporni transparent.
178. večiti derbi, Delije, Grobari Foto: Kurir Sport
Reaguj
Komentariši