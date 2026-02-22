Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u nedelju od 17 časova odmeriće snage u 178. večitom derbiju.

Domaći fudbaleri su u 25. minutu imali sjajnu šansu preko Marka Arnautovića, ali je golman crno-belih sjajnom intervencijom sačuvao svoju mrežu.

Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Tiknizjan je centrirao sa leve strane, Arnautović šutirao glavom u dalji ugao, a Marko Milošević panterskom intervencijom sprečio siguran gol.

Pogledajte tu šansu:

Ne propustiteFudbalDELIJE IZNAD JUGA OKAČILE TRANSPARENT: Prozvale grobare pominjanjem Franje Tuđmanja
178. večiti derbi, delije, grobari, Franjo Tuđman
FudbalHAOS NA DERBIJU! Grobari divljali i prekinuli meč! Letele stolice i rakete sa južne tribine! (VIDEO)
Grobari napravili haos na derbiju
FudbalDIRLJIV GEST ZVEZDINIH FUDBALERA PRED POČETAK MEČA! Crveno-beli izašli na teren u posebnim majicama!
zvezda-partizan-23876119.JPG
FudbalSLIKA KOJA JE OBIŠLA SVET! Delije i Grobari u glas: "Vujović Zoran"! (VIDEO)
Grobari

Delije parolom prozvale grobare Izvor: Kurir