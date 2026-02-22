Kakva odbrana...
MARKO MILOŠEVIĆ SKINUO ZICER ARNAUTOVIĆU! Nestvarna odbrana golmana Partizana - pogledajte kako je fantastičnom bravurom sprečio siguran gol! VIDEO
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u nedelju od 17 časova odmeriće snage u 178. večitom derbiju.
Domaći fudbaleri su u 25. minutu imali sjajnu šansu preko Marka Arnautovića, ali je golman crno-belih sjajnom intervencijom sačuvao svoju mrežu.
Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Tiknizjan je centrirao sa leve strane, Arnautović šutirao glavom u dalji ugao, a Marko Milošević panterskom intervencijom sprečio siguran gol.
Pogledajte tu šansu:
