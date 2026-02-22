Slušaj vest

Crvena zvezda je dočekala Partizan u 178. večitom derbiju.

Atmosfera na stadionu Rajko Mitić je fantastična, a Delije i Grobari su imali zanimljiv navijački okršaj!

Foto galerija sa Marakane Foto: Screenshot / TV Arena sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Naime, Delije su isprozovale Grobare zbog navodne krađe rekvizita dan pred večiti derbi iz prostorija ŽRK Crvena zvezda.

- Zastave sa Temua, bunjevi iz ŽRK-a. Kakva dela, takva i tribina. Pridružujem se krivičnom gonjenu i ističem ivmovinsko pravni zahtev koji ću naknadno opredeliti - stoji na transparentu Delija na severnoj tribini.

Ipak, Grobari su im brzo odgovorili - pogledajte!

Transparent Grobara
Foto: Kurir Sport

