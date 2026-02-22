Osvanuli žestoki transparenti na večitom derbiju.
ludilo
DELIJE PROZVALE GROBARE ZBOG NAVODNE KRAĐE U PROSTORIJAMA KLUBA! Navijači Partizana im brutalno odgovorili! Varnice na Marakani! (FOTO)
Slušaj vest
Crvena zvezda je dočekala Partizan u 178. večitom derbiju.
Atmosfera na stadionu Rajko Mitić je fantastična, a Delije i Grobari su imali zanimljiv navijački okršaj!
Foto galerija sa Marakane Foto: Screenshot / TV Arena sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Naime, Delije su isprozovale Grobare zbog navodne krađe rekvizita dan pred večiti derbi iz prostorija ŽRK Crvena zvezda.
- Zastave sa Temua, bunjevi iz ŽRK-a. Kakva dela, takva i tribina. Pridružujem se krivičnom gonjenu i ističem ivmovinsko pravni zahtev koji ću naknadno opredeliti - stoji na transparentu Delija na severnoj tribini.
Ipak, Grobari su im brzo odgovorili - pogledajte!
Foto: Kurir Sport
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši