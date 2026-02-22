Delije su zapalile baklje i vatrometom proslavile vodeći pogodak
ERUPCIJA NA SEVERU, VATROMET I BAKLJE: Pogledajte slavlje navijača Crvene zvezde posle vodećeg gola Kostova
Fudbaleri Crvene zvezde poveli su u 178. prvenstvenom večitom derbiju protiv Partizana golom Vasilija Kostova u petom minutu nadoknade prvog poluvremena.
Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Katai je centrirao sa leve strane, a Kosov sa peterca glavom matirao Miloševića.
Usledila je erupcija oduševljenja na severnoj tribini stadiona "Rajko Mitić".
Delije su zapalile baklje i vatrometom proslavile vodeći pogodak.
