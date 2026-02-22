Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde poveli su u 178. prvenstvenom večitom derbiju protiv Partizana golom Vasilija Kostova u petom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Katai je centrirao sa leve strane, a Kosov sa peterca glavom matirao Miloševića.

Usledila je erupcija oduševljenja na severnoj tribini stadiona "Rajko Mitić".

Radost na severu posle gola Kostova Izvor: Kurir

Delije su zapalile baklje i vatrometom proslavile vodeći pogodak.

