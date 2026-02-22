Slušaj vest

Lider PartizanaSaša Zdjelar, povredio se krajem prvog poluvremena 178. večitog derbija.

Iako je izašao na teren u nastavku, Zdjlear se ponovo našao na travi i morao je da napusti igru.

Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Umesto njega u vatru je bačen Ognjen Ugrešić.

