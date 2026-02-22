Hendikep za Partizan.
VELIKA KATASTROFA ZA PARTIZAN NA VEČITOM DERBIJU! Povredio se lider crno-belih!
Lider PartizanaSaša Zdjelar, povredio se krajem prvog poluvremena 178. večitog derbija.
Iako je izašao na teren u nastavku, Zdjlear se ponovo našao na travi i morao je da napusti igru.
Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Umesto njega u vatru je bačen Ognjen Ugrešić.
