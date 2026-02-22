Slušaj vest

Navijači Crvene zvezde u pauzi između dva poluvremena na 178. večitom derbiju uputili su brutalnu poruku navijačima iz Hrvatske.

Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Na transparentu je pisalo: "Neke grupe ne smeju na utakmicu, neke da idu kući... Gde god da krenete, uvek ćemo vas tući".

Posle sačekuše koju je Delijama priredila splitska Torcida u Tuzli, usledili su pokušaju navijača Zvezde da se osvete.

Gostovanje Zadra u Beču u okviru ABA lige bio je povod da delije sačekaju navijače "Tornada" na auto-putu, ali se, prema pojedinim izvodima, hrvatski navijači nisu pojavili, već se vratili kući.

Po povratku iz Lila, navijači Crvene zvezde su prema navodima čekale navijače Rijeke u Budimpešti.

Međutim, do sukoba nije došlo, pošto su pripadnici "Armade" ostali u zgradi aerodroma pošto nisu hteli da izađu.

Delije prozvale hrvatske navijače Izvor: Kurir

Transparent je praćen pesmom Novih fosila "Za dobra stara vremena".

Radost na severu posle gola Kostova Izvor: Kurir