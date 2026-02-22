Slušaj vest

Novi prekid na 178. večitom derbiju!

Crvena zvezda je povela sa 2:0 golom Marka Arnautovića, a onda je krenuo pravi haos na južnoj tribini!

Grobari zapalili južnu tribinu na 178. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Grobari su krenuli da pale stolice na južnoj tribini, a kako bi sprečili veći požar na stadionu, policija je brzo reagovala, a navijači su odmah upozoreni da će tribina biti ispražnjena ako nastave sa ovakvim izgredima!

Pogeldajte u nastavku!

Požar na jugu Izvor: MONDO

