Crvena zvezda je povela sa 2:0 golom Marka Arnautovića, a onda je krenuo pravi haos na južnoj tribini!

Grobari su krenuli da pale stolice na južnoj tribini, a kako bi sprečili veći požar na stadionu, policija je brzo reagovala, a navijači su odmah upozoreni da će tribina biti ispražnjena ako nastave sa ovakvim izgredima!