Navijači Partizana upozoreni - prazni se južna tribina ako nastave sa divljanjem.
haos
GROBARI ZAPALILI MARAKANU! Grozne scene na večitom derbiju, ovo je baš jezivo! (VIDEO)
Novi prekid na 178. večitom derbiju!
Crvena zvezda je povela sa 2:0 golom Marka Arnautovića, a onda je krenuo pravi haos na južnoj tribini!
Grobari zapalili južnu tribinu na 178. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Grobari su krenuli da pale stolice na južnoj tribini, a kako bi sprečili veći požar na stadionu, policija je brzo reagovala, a navijači su odmah upozoreni da će tribina biti ispražnjena ako nastave sa ovakvim izgredima!
