Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana upravo igraju 178. večiti derbi, a trenutni rezultat je 2:0.

Mogli su crno-beli u 71. minutu da smanje prednost, kada je gostujućem timu dosuđen jedanaesterac.

Loptu je uzeo Vukotić, ali je Mateus odbranio njegov udarac, da bi na nju naleteo Kostić i zatresao protivničku mrežu.

Ipak, nakon provere sa VAR sobom, glavni arbitar meča je poništio Kostićev gol jer procenio da je mladi fudbaler ranije ušao u kazneni prostor.

Pogledajte tu situaciju i procenite sami:

