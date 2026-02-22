Crno-belima je poništen gol...
O OVOME ĆE PRIČATI CELA SRBIJA... Partizanu poništen gol zbog "prestupa" - pogledajte ovu situaciju i procenite sami! VIDEO
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana upravo igraju 178. večiti derbi, a trenutni rezultat je 2:0.
Mogli su crno-beli u 71. minutu da smanje prednost, kada je gostujućem timu dosuđen jedanaesterac.
Loptu je uzeo Vukotić, ali je Mateus odbranio njegov udarac, da bi na nju naleteo Kostić i zatresao protivničku mrežu.
Ipak, nakon provere sa VAR sobom, glavni arbitar meča je poništio Kostićev gol jer procenio da je mladi fudbaler ranije ušao u kazneni prostor.
Pogledajte tu situaciju i procenite sami:
