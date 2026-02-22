Crvena zvezda razbila Partizan.
dominacija
FILIGRANSKA AKCIJA U CRVENO-BELOM! Štikla Kostova i bomba Kataija za tri komada u mreži Partizana! (VIDEO)
Fudbaleri Crvene zvezde razbili su Partizan u 178. večitom derbiju.
Nakon golova Kostova i Arnautovića usedila je sjajna akcija crveno-belih, kada je Kostov petom (štikla) uposlio Kataija koji je potom jakim i lukavim udarcem matirao Miloševića za erupciju radosti u Ljutice Bogdana.
Grobari zapalili južnu tribinu na 178. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Akcija iz udžebnika Crvene zvezde...
