Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde razbili su Partizan u 178. večitom derbiju.

Nakon golova Kostova i Arnautovića usedila je sjajna akcija crveno-belih, kada je Kostov petom (štikla) uposlio Kataija koji je potom jakim i lukavim udarcem matirao Miloševića za erupciju radosti u Ljutice Bogdana.

Grobari zapalili južnu tribinu na 178. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Akcija iz udžebnika Crvene zvezde...  

Pogledajte!

Slavlje na severu posle trećeg gola Izvor: Kurir

Ne propustiteFudbalGROBARI ZAPALILI MARAKANU! Grozne scene na večitom derbiju, ovo je baš jezivo! (VIDEO)
zvezda-partizan-23876194.JPG
FudbalMARKO ARNAUTOVIĆ PROJEKTILOM BACIO CRNO-BELE U "NOKDAUN"! Pogledajte kako je Zvezda duplirala prednost protiv Partizana! VIDEO
zvezda-partizan-23876169.JPG
FudbalDELIJE BRUTALNO PROZVALE HRVATSKE NAVIJAČE: "Gde god da krenete, uvek ćemo vas tući"!
178. večiti derbi, večiti derbi, Delije
FudbalVELIKA KATASTROFA ZA PARTIZAN NA VEČITOM DERBIJU! Povredio se lider crno-belih!
Saša Zdjelar

BONUS VIDEO:

Gol Partizana na večitom derbiju Izvor: Kurir