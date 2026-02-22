Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u 178. prvenstvenom večitom derbiju Partizan rezultatom 3:0 (1:0).

Crveno-beli su tako posle 24. kola stekli četiri boda prednosti u odnosu na Partizan.

Grobari zapalili južnu tribinu na 178. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Do kraja prvog dela sezone ostalo je još šest kola. Potom sledi plej-of, a novi, 179. večiti derbi, ukoliko Zvezda sačuva prednost u odnosu na Partizan, ponovo će biti odigran na Marakani.

Evo kako izgleda tabela Superlige Srbije posle pobede Zvezde u večitom derbiju.



