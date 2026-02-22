Crvena zvezda dodatno uvećala prednost u odnosu na Partizan nakon pobede u 178. večitom derbiju - 3:0.
OVAKO IZGLEDA TABELA POSLE 178. VEČITOG DERBIJA: Partizan je olako ispustio 4 boda prednosti! Da li je Zvezda učila na greškama večitog rivala?
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u 178. prvenstvenom večitom derbiju Partizan rezultatom 3:0 (1:0).
Crveno-beli su tako posle 24. kola stekli četiri boda prednosti u odnosu na Partizan.
Grobari zapalili južnu tribinu na 178. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Do kraja prvog dela sezone ostalo je još šest kola. Potom sledi plej-of, a novi, 179. večiti derbi, ukoliko Zvezda sačuva prednost u odnosu na Partizan, ponovo će biti odigran na Marakani.
Evo kako izgleda tabela Superlige Srbije posle pobede Zvezde u večitom derbiju.
