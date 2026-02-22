Slušaj vest

Fudbaleri Partizana doživeli su težak poraz od Crvene zvezde (3:0) u 178. večitom derbiju odigranom na stadionu "Rajko Mitić".

Strelci za Zvezdu bili su Vasilije Kostov, Marko Arnautović i na kraju Aleksandar Katai, za potpuni potop crno-bele konjice ove večeri.

1/21 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Screenshot / TV Arena sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Posle svega poistavlja se jedno pitanja, da li je vreme da Partizan uruči otkaz Nenadu Stojakoviću, neiskusnom treneru koji je od dolaska u Humsku prosuo četiri boda prednosti i napravio minus u odnosu na večitog rivala od isto toliko bodova.

Stojaković je nasledio Srđana Blagojevića u novembru, ali je Partizan umesto da zaigra bolje, na kraju otišao u još gori kontra-ritam.

Da li je vreme da Stojaković napusti Partizan, vas pitamo?

Anketa Da li Nenad Stojaković treba da dobije otkaz u Partizanu? Da, odmah 66.79% Ne, treba da ostane do kraja sezone 28.41% Dati mu šansu do sledećeg kola 4.8%

BONUS VIDEO: