Sve što je mogao da prospe, on je prosuo od dolaska na klupu crno-belih. Vreme je da Nenad Stojaković dobije otkaz u Partizanu?
pakuje kofere?
DA SE NE LJUBIMO! Da li Nenad Stojaković posle debakla u večitom derbiju treba da dobije otkaz u Partizanu? (ANKETA)
Slušaj vest
Fudbaleri Partizana doživeli su težak poraz od Crvene zvezde (3:0) u 178. večitom derbiju odigranom na stadionu "Rajko Mitić".
Strelci za Zvezdu bili su Vasilije Kostov, Marko Arnautović i na kraju Aleksandar Katai, za potpuni potop crno-bele konjice ove večeri.
Foto galerija sa Marakane Foto: Screenshot / TV Arena sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Posle svega poistavlja se jedno pitanja, da li je vreme da Partizan uruči otkaz Nenadu Stojakoviću, neiskusnom treneru koji je od dolaska u Humsku prosuo četiri boda prednosti i napravio minus u odnosu na večitog rivala od isto toliko bodova.
Stojaković je nasledio Srđana Blagojevića u novembru, ali je Partizan umesto da zaigra bolje, na kraju otišao u još gori kontra-ritam.
Da li je vreme da Stojaković napusti Partizan, vas pitamo?
Anketa
Da li Nenad Stojaković treba da dobije otkaz u Partizanu?
BONUS VIDEO:
Reaguj
1