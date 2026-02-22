Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Partizan rezultatom 3:0 u 178. večitom derbiju.

Foto galerija sa Marakane Foto: Screenshot / TV Arena sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Strelci za Zvezdu su bili Kostov u nadoknadi prvog poluvremena, Arnautović u 56, i Katai u 77. minutu

Zvezda je ovom pobedom odmakla Partizanu na četiri boda i približila se odbrani titule.

Crveno-beli trenutno imaju 57, a crno-beli 53 boda.

Svoje impresije posle meča izneo je strelac vodećeg gola za Zvezdu Vasilije Kostov.

"Pre svega hvala na čestitkama, ušli smo od početka motivisano i verovali smo. Partizan je sjajna ekipa, ali je taj moj pogodak na kraju prvog poluvremena prelomio i posle toga smo nastavili da dajemo golove. Posle toga i asistencija, ušli smo rasterećeno u drugom poluvremenu i zasluženo smo pobedili."

Nakon toga je otkrio šta je rekao Dejan Stanković na poluvremenu.

"Mislim da je bio ključ da nastavimo da igramo u istom intenzitetu i da nastavimo da igramo bez straha", rekao je Kostov

