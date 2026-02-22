Slušaj vest

Po završtetku 178. večitog derbija viđene su ružne scene na najvećem stadionu u Srbiji.

Fudbaleri Partizana zadržali su se na terenu duže nego što je uobičajeno po završetku susreta. Najpre su prišli južnoj tribini kako bi pozdravili Grobare i zahvalili im na podršci, a potom su se, u dve odvojene grupe, uputili ka tunelu stadiona Stadion Rajko Mitić, koji se nalazi na severnoj tribini.

Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Navijači domaćeg tima su sačekali igrače Partizana pri izlasku sa terena, a potom je sa tribina poleteo vatromet koji je eksplodirao iznad njihovih glava.

U trenutku kada su petarde i rakete počele da pucaju oko fudbalera, deo gostujućeg tima je potrčao ka tunelu, dok su pojedini ostali pribrani i mirno nastavili put ka svlačionici.

Ne propustiteFudbalKOSTOV BLISTA POSLE VEČITOG DERBIJA: Zvezdin biser otkrio šta je Stanković rekao na poluvremenu...
ZVEZDA-PARTIZAN_045.jpg
FudbalDA SE NE LJUBIMO! Da li Nenad Stojaković posle debakla u večitom derbiju treba da dobije otkaz u Partizanu? (ANKETA)
Nenad Stojaković
FudbalPRVE REČI NENADA STOJAKOVIĆA POSLE PORAZA OD ZVEZDE! Trener crno-belih otkrio razloge zbog kojih je njegov tim izgubio! Evo šta je presudilo u večitom derbiju!
zvezda-partizan-23876165 (1).JPG
FudbalPRVE REČI DEJANA STANKOVIĆA NAKON POBEDE PROTIV PARTIZANA! Trener Zvezde veoma emotivan - pričao je o Mihi, obratio se navijačima, a ove igrače posebno pohvalio
zvezda-partizan-23876117.JPG

Slavlje na severu posle trećeg gola Izvor: Kurir