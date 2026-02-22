Slušaj vest

Po završtetku 178. večitog derbija viđene su ružne scene na najvećem stadionu u Srbiji.

Fudbaleri Partizana zadržali su se na terenu duže nego što je uobičajeno po završetku susreta. Najpre su prišli južnoj tribini kako bi pozdravili Grobare i zahvalili im na podršci, a potom su se, u dve odvojene grupe, uputili ka tunelu stadiona Stadion Rajko Mitić, koji se nalazi na severnoj tribini.

Navijači domaćeg tima su sačekali igrače Partizana pri izlasku sa terena, a potom je sa tribina poleteo vatromet koji je eksplodirao iznad njihovih glava.

U trenutku kada su petarde i rakete počele da pucaju oko fudbalera, deo gostujućeg tima je potrčao ka tunelu, dok su pojedini ostali pribrani i mirno nastavili put ka svlačionici.