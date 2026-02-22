Odvratne scene po završetku utakmice!
Fudbal
HAOS! SKANDALOZNE SCENE NA MARAKANI POSLE VEČITOG DERBIJA! Navijači Zvezde vatrometom gađali fudbalere Partizana ispred tunela!
Slušaj vest
Po završtetku 178. večitog derbija viđene su ružne scene na najvećem stadionu u Srbiji.
Fudbaleri Partizana zadržali su se na terenu duže nego što je uobičajeno po završetku susreta. Najpre su prišli južnoj tribini kako bi pozdravili Grobare i zahvalili im na podršci, a potom su se, u dve odvojene grupe, uputili ka tunelu stadiona Stadion Rajko Mitić, koji se nalazi na severnoj tribini.
Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Vidi galeriju
Navijači domaćeg tima su sačekali igrače Partizana pri izlasku sa terena, a potom je sa tribina poleteo vatromet koji je eksplodirao iznad njihovih glava.
U trenutku kada su petarde i rakete počele da pucaju oko fudbalera, deo gostujućeg tima je potrčao ka tunelu, dok su pojedini ostali pribrani i mirno nastavili put ka svlačionici.
2 · Reaguj
Komentariši