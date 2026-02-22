Vatrena stihija na južnoj tribini ponovo se pojavila po završetku utakmice
GROBARI PONOVO ZAPALILI MARAKANU: Neredi na južnoj tribini i po završetku 178. večitog derbija
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u 178. prvenstvenom večitom derbiju Partizan rezultatom 3:0 (1:0).
Grobari zapalili južnu tribinu na 178. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
No, pored dešavanja na terenu, dosta zanimljivo je bilo i na tribinama. Čak i previše za dobar ukus.
Posebno se to odnosi na situaciju kada su navijači Partizana posle drugog gola Crvene zvezde zapalili južnu tribinu stadiona "Rajko Mitić".
Policija je uspela brzo da ugasi taj požar i tako spreči veći problem.
Međutim, vatrena stihija na južnoj tribini ponovo se pojavila po završetku utakmice.
Dok su čekali da izađu sa tribine, grobari su ponovo zapalili plamen, i to na dva mesta.
