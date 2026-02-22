Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u 178. prvenstvenom večitom derbiju Partizan rezultatom 3:0 (1:0).

Grobari zapalili južnu tribinu na 178. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

No, pored dešavanja na terenu, dosta zanimljivo je bilo i na tribinama. Čak i previše za dobar ukus.

Posebno se to odnosi na situaciju kada su navijači Partizana posle drugog gola Crvene zvezde zapalili južnu tribinu stadiona "Rajko Mitić".

Policija je uspela brzo da ugasi taj požar i tako spreči veći problem.

Grobari zapalili Marakanu na 178. večitom derbiju Izvor: Kurir

Međutim, vatrena stihija na južnoj tribini ponovo se pojavila po završetku utakmice.

Dok su čekali da izađu sa tribine, grobari su ponovo zapalili plamen, i to na dva mesta.

Ne propustiteFudbalHAOS! SKANDALOZNE SCENE NA MARAKANI POSLE VEČITOG DERBIJA! Navijači Zvezde vatrometom gađali fudbalere Partizana ispred tunela!
178. večiti derbi, Večiti derbi, vatromet, Delije, Partizan, Crvena zvezda
FudbalPRVE REČI NENADA STOJAKOVIĆA POSLE PORAZA OD ZVEZDE! Trener crno-belih otkrio razloge zbog kojih je njegov tim izgubio! Evo šta je presudilo u večitom derbiju!
zvezda-partizan-23876165 (1).JPG
FudbalPRVE REČI DEJANA STANKOVIĆA NAKON POBEDE PROTIV PARTIZANA! Trener Zvezde veoma emotivan - pričao je o Mihi, obratio se navijačima, a ove igrače posebno pohvalio
zvezda-partizan-23876117.JPG
FudbalOVAKO IZGLEDA TABELA POSLE 178. VEČITOG DERBIJA: Partizan je olako ispustio 4 boda prednosti! Da li je Zvezda učila na greškama večitog rivala?
ZVEZDA-PARTIZAN_093.jpg
FudbalO OVOME ĆE PRIČATI CELA SRBIJA... Partizanu poništen gol zbog "prestupa" - pogledajte ovu situaciju i procenite sami! VIDEO
178. večiti derbi, večiti derbi, Crvena zvezda, Partizan, penal
FudbalZVEZDA RAZBILA PARTIZAN U 178. VEČITOM DERBIJU: Crveno-beli koračaju ka novoj tituli, Katai, Kostov i Arnautović "zapalili" Marakanu!
178. večiti derbi, večiti derbi, Crvena zvezda, Partizan, Delije, Grobari

Delije slave, Grobari tuguju - reakcije namon derbija Izvor: Kurir