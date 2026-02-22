Slušaj vest

Strelci za Zvezdu su bili Kostov u nadoknadi prvog poluvremena, Arnautović u 56, i Katai u 77. minutu.

Zvezda je ovom pobedom odmakla Partizanu na četiri boda i približila se odbrani titule.

Na konferenciji za medie posle meča govorio je trener crveno-belih Dejan Stanković.

O golu Kostova i ovacijama Delija.

"Prelepo, prelepo, ponestaje emocija. Za to se živi i to se ne zaboravlja. Gol u poslednjoj sekundi prvog poluvremena, menja balans i kod na i kod protivnika. Ume da te slomi. Prvo poluvreme bilo je kako sam očekivao, mogli smo i mi i oni da postignemo gol, Onda smo korigovali neke stvari u poluvremenu i drugo poluvreme je bilo po ukusu navijača Zvezde."

Više veruje svojim igračima nego u prvom mandatu

"Možda bi pre četiri - pet godina bile izmene na poluvreme. Sada im verujem. Svestan sam da mogu jednim potezom da reše utakmicu. Mnogo lep potez Saletov i Markov. Marko možda bolje zna da postigne gol iz teških situacija. Uvek može bolje, tako pričam i sa svojom decom ".

Dve superiorne pobede Lil i Partizan. Koja mu je draža'

"Ne može da se uporedi. Za mene kad stignem kući sve je prošlo, spremamo Lil. Ima dosta stvari sa ove utakmice koje će nam pomoći da budemo bolji. Na dobrom smo putu, ali on je dugačak."

Kakve su emocije posle velike pobede.

"Emocije su različite, a opet su iste. To je moj stadion, moje delije, moji cigani. Nisam ni ja od kamena. Uvek kažem da će zvezdaš biti tu kada je potrebno".

Razgovarao je sa Zdjelarom.

"Bio sam u Rusiji, znamo se godinama. Fer-plej priča, pitao sam ga o povredi i poželeo brz oporavak".

Stanković deluje smirenije nego u prvom mandatu.

"Verujem momcima, oni meni veruju. Što više budemo verovali, to će biti lakše za dostizanje ciljeva. Svako zna, igramo na svaka tri dana. Stvarno su momci fenomenalni. Ako neko greši, ja ću to reći. Za sada su to momci koji poštuju plan koji smo napravili. Nekad na poluvrmenu mogu biti direktan, idem u srž. Imam sada malo više iskustva".

Da li će biti velikih promena za Lil.

"Moram da vidim sutra zdravstveni bilten, koliko je ko potrošio i koliko je ko spreman. Imam momke koji jedva čekaju da igraju"

Da li su ovo najbolji dani u njegovoj trenerskoj karijeri?

"Hajde da vidimo, da prođe četvrtak pa mogu da dam direktniji odgovor. Znam da nas čeka duplo teža utakmica nego u Lilu. Marakana je ta koja želi dobru igru i pobedu. Samo želim mirnoću i poverenje da prođemo dalje. Spremićemo utakmicu najbolje što budemo mogli".

Da li mu je pobeda u derbiju jednaka kao ona nad Lilom

"Ja sam sada trener, igraču više znači. Meni je isto, presrećan sam zbog ovoga, ali znam da nije posao gotov. Ne želim da fokus izgubim. Kad ustanem sutra biće arhiviranje. U sebi gorim, ali želim da sačuvam fokus.", zaključio je Stanković.