MAJSTORSKI POTEZI, BAKLJADE, POŽAR, VATROMET, PONIŠTEN GOL... BILO JE SVEGA I SVAČEGA! Pogledajte najzanimljivije momente sa 178. večitog derbija!
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu gradskog rivala, ekipu Partizana rezultatom 3:0, u utakmici 24. kola Super lige Srbije.
Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Pogledajte najzanimljivije momente sa današnjeg večitog derbija:
