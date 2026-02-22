Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu gradskog rivala, ekipu Partizana rezultatom 3:0, u utakmici 24. kola Super lige Srbije.

Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Pogledajte najzanimljivije momente sa današnjeg večitog derbija:

Ne propustiteFudbalGROBARI PONOVO ZAPALILI MARAKANU: Neredi na južnoj tribini i po završetku 178. večitog derbija
ZVEZDA-PARTIZAN_177.jpg
FudbalNA DIREKTNO PITANJE O OSTAVCI! Evo šta je rekao Stojaković - razbesneo i šokirao Grobare!
Nenad Stojaković
FudbalHAOS! SKANDALOZNE SCENE NA MARAKANI POSLE VEČITOG DERBIJA! Navijači Zvezde vatrometom gađali fudbalere Partizana ispred tunela!
178. večiti derbi, Večiti derbi, vatromet, Delije, Partizan, Crvena zvezda
FudbalKOSTOV BLISTA POSLE VEČITOG DERBIJA: Zvezdin biser otkrio šta je Stanković rekao na poluvremenu...
ZVEZDA-PARTIZAN_045.jpg
FudbalDA SE NE LJUBIMO! Da li Nenad Stojaković posle debakla u večitom derbiju treba da dobije otkaz u Partizanu? (ANKETA)
Nenad Stojaković

Andrej Kostić gol na večitom derbiju Izvor: Arena sport 1 Premium