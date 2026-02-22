Slušaj vest

Težak poraz doživeo je Partizan u 178. večitom derbiju.

Crvena zvezda je pobedila Partizan rezultatom 3:0 i uspela da pobegne četiri boda večitom rivalu na vrhu superligaške tabele.

Grobari zapalili južnu tribinu na 178. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Posle utakmice na stadionu "Rajko Mitić", fudbaleri Partizana su bez ijedne reči prošli pored miks zone, a uz pratnju policije su napustili Ljutice Bogdana.

Pogledajte...

Partizan uz pratnju policije napustio Marakanu Izvor: Kurir

ZVEZDA-PARTIZAN_177.jpg
Nenad Stojaković
178. večiti derbi, Večiti derbi, vatromet, Delije, Partizan, Crvena zvezda
ZVEZDA-PARTIZAN_045.jpg

BONUS VIDEO:

Delije slave, Grobari tuguju - reakcije namon derbija Izvor: Kurir