"Ćutke" prošli pored miks zone i ukrcali se u autobus.
teško im je
KURIR NA LICU MESTA! Partizan uz pratnju policije napustio Marakanu - muk nakon derbija! (VIDEO)
Težak poraz doživeo je Partizan u 178. večitom derbiju.
Crvena zvezda je pobedila Partizan rezultatom 3:0 i uspela da pobegne četiri boda večitom rivalu na vrhu superligaške tabele.
Grobari zapalili južnu tribinu na 178. večitom derbiju Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Posle utakmice na stadionu "Rajko Mitić", fudbaleri Partizana su bez ijedne reči prošli pored miks zone, a uz pratnju policije su napustili Ljutice Bogdana.
