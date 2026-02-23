Slušaj vest

Mladi vezni fudbaler je pogodio mrežu protivnika pred sam kraj prvog poluvremena na 178. večitom derbiju (3:0) odigranom na stadionu „Rajko Mitić“.

Talentovani Vasilije Kostov je izazvao erupciju oduševljenja na tribinama Marakane pogotkom u samom finišu prvog dela igre.

Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Katai je nakon odličnih poteza na levom boku sjajno centrirao, a najviši u skoku je bio Vasilije Kostov, koji je preciznim udarcem glavom zatresao mrežu večitog rivala.

Kostov je u trenutku postizanja pogotka imao svega 17 godina, devet meseci i 11 dana, te je postao najmlađi strelac u istoriji najveće utakmice srpskog fudbala nakon što je prestigao Andriju Maksimovića.

Ne propustiteFudbalKOSTOV POHVALIO DELIJE I POSLAO IM MOĆNU PORUKU:: Vidimo se na Marakani protiv Selte..
MALME-ZVEZDA_16.JPG
FudbalARSENAL POSLAO ASTRONOMSKU PONUDU ZVEZDI ZA KOSTOVA: Ovo su detalji - na pomolu najveći transfer u istoriji srpskog fudbala!
Vasilije Kostov u dresu FK Crvena zvezda
FudbalMALME SE TRESE OD DELIJA: Pogledajte slavlje posle gola Zvezdinog čuda od deteta
Delije, Crvena zvezda, Malme
FudbalARTETA U ZVEZDI NAŠAO IGRAČA ZA ARSENAL! PLAĆAJU LI ENGLEZI 20 MILIONA EVRA?! Ko je Pedri iz Beograda, kojeg porede sa asom Barselone!
Mikael Arteta
Fudbal"SLAVITI BOŽIĆ DALEKO OD PORODICE I KUĆE NIJE LAKO" Veliki intervju sa najvećim biserom srpskog fudbala
vasilije kostov nemanja nikolic (10).jpg

Žurka na Marakani: Delije i igrači Zvezde slave pobedu uz vatromet Izvor: MONDO/Milutin Vujičić