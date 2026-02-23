Slušaj vest

Fudbalski klub Šefild venzdej postao je danas prvi klub u istoriji Engleske fudbalske lige koji je već u februaru ispao u niži rang takmičenja.

Šefild venzdej izgubio je danas u gostima od Šefild junajteda sa 2:1 i tako ispao iz Čempiošipa u Ligu 1.

1/59 Vidi galeriju Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

Posle 33 odigrana kola, Šefild venzdej je poslednji na tabeli Čempionšipa sa minus sedam bodova i na 41 bod od sigurne zone.

Sa preostalih 13 utakmica do kraja, ovo je najranije što je neki tim ispao u niži rang u istoriji Engleske fudbalske lige.