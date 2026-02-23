Slušaj vest

Fudbalski klub Šefild venzdej postao je danas prvi klub u istoriji Engleske fudbalske lige koji je već u februaru ispao u niži rang takmičenja.

Šefild venzdej izgubio je danas u gostima od Šefild junajteda sa 2:1 i tako ispao iz Čempiošipa u Ligu 1.

Posle 33 odigrana kola, Šefild venzdej je poslednji na tabeli Čempionšipa sa minus sedam bodova i na 41 bod od sigurne zone.

Sa preostalih 13 utakmica do kraja, ovo je najranije što je neki tim ispao u niži rang u istoriji Engleske fudbalske lige.

Šefild venzdeju je najpre u oktobru oduzeto 12 bodova zbog ulaska u prinudnu upravu, a potom još šest zbog višestrukih kršenja finansijskih propisa. Venzdej, osnovan 1867. godine, ove sezone ima samo jednu pobedu i osam remija.

