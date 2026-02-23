Slušaj vest

Žalgiris iz Kaunasa nastavio je dominaciju u nacionalnom kupu, pošto je osvojio sedmu uzastopnu titulu u Kupu Litvanije.

Ekipa iz Kaunasa je u finalu savladala najvećeg rivala Ritas iz Viljnusa rezultatom 101:85 i još jednom potvrdila primat u domaćoj košarci.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bio je Mozes Rajt sa 27 poena, šest skokova i dve blokade, čime je zasluženo poneo priznanje za najkorisnijeg igrača završnog turnira Kupa Litvanije.

Sjajnu partiju pružio je i Silven Fransisko, koji je ubacio 23 poena uz čak 13 asistencija.

