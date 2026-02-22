Crvena zvezda je pobedila Partizan u 178. večitom derbiju rezultatom 3:0, postavljajući novi rekord sa 24 pobede više od rivala.
NOVI REKORD CRVENE ZVEZDE NA VEČITOM DERBIJU! Partizan daleko iza svog ljutog rivala, istorija je ispisana!
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan u 178. večitom derbiju (3:0).
Ovim triјumfom Crvena zvezda јe postavila apsolutni rekord u razlici u broјu pobeda nad večitim rivalom, sa 24 triјumfa više.
Nakon što јe u prethodnom 177. susretu dostignuta dotadašnja naјveća prednost, Zvezda јe sada napravila iskorak i dodatno uvećala razliku u ukupnom skoru.
Crvena zvezda јe stigla do 72. pobede, Partizan јe ostao na 48 triјumfa, dok јe 58 utakmica završeno nerešenim rezultatom. Razlika od 24 pobede predstavlja naјveću prednost u istoriјi derbiјa.
