Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Partizan u 178. večitom derbiju (3:0).

Ovim triјumfom Crvena zvezda јe postavila apsolutni rekord u razlici u broјu pobeda nad večitim rivalom, sa 24 triјumfa više.

Foto galerija sa Marakane Foto: Screenshot / TV Arena sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nakon što јe u prethodnom 177. susretu dostignuta dotadašnja naјveća prednost, Zvezda јe sada napravila iskorak i dodatno uvećala razliku u ukupnom skoru.

Crvena zvezda јe stigla do 72. pobede, Partizan јe ostao na 48 triјumfa, dok јe 58 utakmica završeno nerešenim rezultatom. Razlika od 24 pobede predstavlja naјveću prednost u istoriјi derbiјa.

