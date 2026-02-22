Fudbaleri Sankt Paulija pobedili su večeras u Hamburgu ekipu Verdera sa 2:1, u meču 23. kola Bundeslige. Domaći tim je u vođstvo doveo Hauke Val u 55. minutu, da bi izjednačenje ekipi iz Bremena doneo srpski fudbaler Jovan Milošević u 62. minutu.