Fudbaleri Sankt Paulija pobedili su večeras u Hamburgu ekipu Verdera sa 2:1, u meču 23. kola Bundeslige. Domaći tim je u vođstvo doveo Hauke Val u 55. minutu, da bi izjednačenje ekipi iz Bremena doneo srpski fudbaler Jovan Milošević u 62. minutu.

Pobedu Sankt Pauliju doneo je japanski fudbaler Džoel Fudžita u 70. minutu.

Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Milošević je za Verder igrao od 61. minuta.

Sankt Pauli se nalazi na 16. mestu Bundeslige sa 20 bodova, dok je Verder nakon 13. uzastopnog meča bez pobede u Bundesligi na pretposlednjem, 17. mestu, sa 19 bodova.

