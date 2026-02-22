U sledećem kolu Sankt Pauli gostuje Hofenhajmu, a Verder dočekuje Hajdenhajm.
Fudbal
SAMO JEDAN MINUT MU JE TREBALO DA POKAŽE ŠTA ZNA! Milošević ušao sa klupe i odmah postigao golčinu - bivši napadač Partizana rešeta, ali Verder gubi! VIDEO
Fudbaleri Sankt Paulija pobedili su večeras u Hamburgu ekipu Verdera sa 2:1, u meču 23. kola Bundeslige. Domaći tim je u vođstvo doveo Hauke Val u 55. minutu, da bi izjednačenje ekipi iz Bremena doneo srpski fudbaler Jovan Milošević u 62. minutu.
Pobedu Sankt Pauliju doneo je japanski fudbaler Džoel Fudžita u 70. minutu.
Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Milošević je za Verder igrao od 61. minuta.
Sankt Pauli se nalazi na 16. mestu Bundeslige sa 20 bodova, dok je Verder nakon 13. uzastopnog meča bez pobede u Bundesligi na pretposlednjem, 17. mestu, sa 19 bodova.
