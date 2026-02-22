Barselona se vratila na prvo mesto na tabeli Primere sa 61 bodom i ima jedan bod više od drugoplasiranog Real Madrida
BARSELONA ISKORISTILA KIKS REALA: Blaugrana se pobedom nad Levanteom vratila na prvo mesto Primere
Fudbaleri Barselone pobedili su večeras na svom terenu ekipu Levantea sa 3:0, u utakmici 25. kola španske Primere.
Vodeći gol za katalonski klub postigao je Mark Bernal u četvrtom minutu, dok je Frenki de Jong povećao rezultat u 32. minutu.
Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia
Pobedu Barselone potvrdio je Fermin Lopes pogotkom u 81. minutu.
Barselona se vratila na prvo mesto na tabeli Primere sa 61 bodom i ima jedan bod više od drugoplasiranog Real Madrida.
Levante posle četvrtog vezanog poraza zauzima pretposlednje, 19. mesto, sa 18 bodova.
U narednom kolu Barselona dočekuje Viljareal, dok Levante na svom terenu igra protiv Alavesa.
