Fudbaleri Barselone pobedili su večeras na svom terenu ekipu Levantea sa 3:0, u utakmici 25. kola španske Primere.

Vodeći gol za katalonski klub postigao je Mark Bernal u četvrtom minutu, dok je Frenki de Jong povećao rezultat u 32. minutu.

Primera 2025-2026

 Pobedu Barselone potvrdio je Fermin Lopes pogotkom u 81. minutu.

Barselona se vratila na prvo mesto na tabeli Primere sa 61 bodom i ima jedan bod više od drugoplasiranog Real Madrida.

Levante posle četvrtog vezanog poraza zauzima pretposlednje, 19. mesto, sa 18 bodova.

U narednom kolu Barselona dočekuje Viljareal, dok Levante na svom terenu igra protiv Alavesa.

