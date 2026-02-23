Slušaj vest

Lil je pre par dana izgubi od Crvene zvezde u prvom meču nokaut faze Lige Evrope (0:1), ali su sada konačno posle više od dva meseca  slavili u Ligi 1.

Foto galerija iz Lila Foto: Kurir

Posle tačno 70 dana i 14. decembra 2025. godine, oni su upisali prvu pobedu u francuskom šampionatu i to jako "mlaku" protiv Anžea, golom Žirua sa bele tačke, a rezultat je bio 0:1 na gostovanju.

Revanš između Zvezde i Lila je na programu u četvrtak od 18.45 časova.

