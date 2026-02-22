Slušaj vest

Crvena zvezda je danas na svom terenu u Beogradu pobedila gradskog rivala, ekipu Partizana rezultatom 3:0, u utakmici 24. kola Super lige Srbije.

Nakon meča, trener crveno-belih Dejan Stanković imao je opširnu konferenciju za medije gde je govorio o brojnim temama.

Šef stručnog štaba aktuelnog šampiona Srbije je posle utakmice razgovarao sa igračem Partizana Sašom Zdjelarom, a novinare je zanimalo o čemu su pričali.

- Znamo se toliko godina, prišao sam da ga pitam kako je. Razmenili smo par reči, poželeo sam mu sreću, igrali smo u Rusiji. Fer-plej priča - rekao je Stanković.

Beogradski crveno-beli su prvi na tabeli Super lige Srbije sa 57 bodova, četiri više od drugoplasiranog Partizana.