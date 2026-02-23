Slušaj vest

Fudbaleri Selte pobedili su večeras u Vigu ekipu Majorke sa 2:0, u meču 25. kola španske Primere.

Selta je povela u 85. minutu, kada je sa penala bio siguran Jago Aspas, a isti igrač je svojim drugim golom postavio konačan rezultat u petom minutu nadoknade.

Primera 2025-2026 Foto: ANDER GILLENEA / AFP / Profimedia, Naoki Morita / AFLO / Profimedia

 Selta je prekinula niz od četiri uzastopna meča bez pobede u Primeri i sada na šestom mestu ima 37 bodova, dok je Majorka upisala treći vezani poraz i nalazi se u zoni ispadanja, na 18. mestu, sa 24 boda.

U sledećem kolu Selta gostuje Đironi, a Majorka dočekuje Real Sosijedad.

Ne propustiteFudbalBARSELONA ISKORISTILA KIKS REALA: Blaugrana se pobedom nad Levanteom vratila na prvo mesto Primere
Barselona, Levante, Primera
FudbalKAKAV ŠOK U PAMPLONI - OSASUNA SRUŠILA KRALJA: Real Madrid poražen golom u 90. minutu
Osasuna
FudbalLA LIGA: Betis i Rajo Valjekano podelili bodove
profimedia-1055631861.jpg
FudbalPODELA BODOVA U SAN SEBASTIJANU: Nerešeno u duelu Real Sosijedada i Ovijeda
profimedia-0981141100.jpg

Barselona, Real, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir