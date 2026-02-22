Slušaj vest

Fudbaleri TSC-a i Čukaričkog odigrali su nerešeno 1:1, u utakmici 24. kola Super lige Srbije.

Domaći tim je poveo u 45. minutu preko Andreja Petrovića, a bod gostima sa Banovog brda doneo je Nemanja Miletić u 87. minutu.

Čukarički na osmom mestu Super lige Srbije ima 31 bod, dok je TSC 11. sa 29 bodova.

U sledećem kolu Čukarički dočekuje Mladost iz Lučana, a TSC gostuje Novom Pazaru.

Ne propustiteFudbalTSC DOČEKUJE ČUKARIČKI: Vreme je da prekinemo lošu seriju kod kuće!
Screenshot 2026-01-31 124415.jpg
FudbalTSC SLAVIO U LUČANIMA: Mladost produbila veliku krizu...
tsc-zvezda-555630.JPG
FudbalMIROVALE MREŽE U IVANJICI: Bez pogodaka na utakmici Javora i TSC
FK Javor
FudbalTSC JURI BODOVE U IVANJICI! Trener poručio: Idemo po pobedu sa najjačim sastavom!
Screenshot 2026-01-31 124415.jpg

Erakovic posle vecitog derbija Izvor: Kurir