SUPERLIGA SRBIJE
PODELA PLENA U BAČKOJ TOPOLI: Remi TSC-a i Čukaričkog u Super ligi
Fudbaleri TSC-a i Čukaričkog odigrali su nerešeno 1:1, u utakmici 24. kola Super lige Srbije.
Domaći tim je poveo u 45. minutu preko Andreja Petrovića, a bod gostima sa Banovog brda doneo je Nemanja Miletić u 87. minutu.
Čukarički na osmom mestu Super lige Srbije ima 31 bod, dok je TSC 11. sa 29 bodova.
U sledećem kolu Čukarički dočekuje Mladost iz Lučana, a TSC gostuje Novom Pazaru.
