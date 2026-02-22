Utakmica za pamćenje.
Fudbal
OVE FOTOGRAFIJE IZ BEOGRADA OBILAZE REGION! Večiti derbi za pamćenje, nema čega danas na Marakani nije bilo - pogledajte foto galeriju sa meča Zvezda - Partizan
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu u Beogradu gradskog rivala, ekipu Partizana rezultatom 3:0, u utakmici 24. kola Super lige Srbije.
Pogledajte foto galeriju sa današnjeg večitog derbija:
Crvena zvezda - Partizan: 178. večiti derbi Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
