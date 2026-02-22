Slušaj vest

1/21 Vidi galeriju Foto galerija sa Marakane Foto: Screenshot / TV Arena sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Strelci za Zvezdu su bili Kostov u nadoknadi prvog poluvremena, Arnautović u 56, i Katai u 77. minutu.

Zvezda je ovom pobedom odmakla Partizanu na četiri boda i približila se odbrani titule.

Crveno-beli trenutno imaju 57, a crno-beli 53 boda.

Erakovic posle vecitog derbija Izvor: Kurir

Svoje impresije posle meča izneo je Strahinja Eraković

"Bitna pobeda, zasluženo smo dobili derbi. Hvala navijačima na podršci. Nisam zadovoljan kako sam igrao, bez obzira što smo pobedili. Da ne budem bezobrazan, ali ovo je realna snaga nas i njih trenutno. Mogli smo bolje u prvom poluvremenu, bez veze smo ih digli mojom greškom, ali smo pokazali da smo pet puta bolja ekipa od njih", rekao je Eraković.

Miloš Veljković takođe je bio zadovoljan urađenim u derbiju.

"Mislim da smo odigrali zrelo. U prvom poluvremenu su dobro odradili presing, a mi smo dali gol u pravom trenutku. Zaslužili smo da pobedimo. Hvala navijačima, što su došli. Za mene najbolja utakmica koju sam igrao. Sjajno veče", rekao Veljković.