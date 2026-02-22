Slušaj vest

Fudbaleri Spartaka i Radničkog 1923 odigrali su danas u Subotici nerešeno 3:3, u utakmici 24. kola Super lige Srbije.

Superliga Srbije Foto: TSC/Dejan Milić, Starsport

Nikola Kuveljić je doveo Spartak u vođstvo u petom minutu, samo tri minuta kasnije izjednačio je Ester Sokler sa penala, a za novu prednost domaćeg tima pogodio je Filip Holender u 45. minutu.

Sokler je 61. minutu prvo izjednačio na 2:2, a potom je u 65. minutu i doneo vođstvo Radničkom 1923. Konačan rezultat postavio Nemanja Krsmanović u 69. minutu.

Radnički 1923 je sedmi na tabeli domaćeg šampionata sa 32 boda, dok je Spartak na pretposlednjem, 15. mestu sa 17 bodova.

Subotički tim će u naredno kolu Super lige Srbije gostovati Napretku, dok će Radnički 1923 dočekati Crvenu zvezdu.

Veljkovic posle vecitog derbija Izvor: Kurir