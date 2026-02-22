Radnički 1923 je sedmi na tabeli domaćeg šampionata sa 32 boda, dok je Spartak na pretposlednjem, 15. mestu sa 17 bodova
SUPERLIGA SRBIJE
GOLEADA U SUBOTICI: Šest golova i remi Spartaka i Radničkog 1923
Slušaj vest
Fudbaleri Spartaka i Radničkog 1923 odigrali su danas u Subotici nerešeno 3:3, u utakmici 24. kola Super lige Srbije.
Superliga Srbije Foto: TSC/Dejan Milić, Starsport
Vidi galeriju
Nikola Kuveljić je doveo Spartak u vođstvo u petom minutu, samo tri minuta kasnije izjednačio je Ester Sokler sa penala, a za novu prednost domaćeg tima pogodio je Filip Holender u 45. minutu.
Sokler je 61. minutu prvo izjednačio na 2:2, a potom je u 65. minutu i doneo vođstvo Radničkom 1923. Konačan rezultat postavio Nemanja Krsmanović u 69. minutu.
Radnički 1923 je sedmi na tabeli domaćeg šampionata sa 32 boda, dok je Spartak na pretposlednjem, 15. mestu sa 17 bodova.
Subotički tim će u naredno kolu Super lige Srbije gostovati Napretku, dok će Radnički 1923 dočekati Crvenu zvezdu.
Reaguj
Komentariši